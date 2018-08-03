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شاهد فلاح يشكو لوزير الزراعة من المخالفات ويقدم له برام أرز.. والوزير يستجيب له

الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:51 م
شاهد فلاح يشكو لوزير الزراعة من المخالفات ويقدم له برام أرز.. والوزير يستجيب له وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان الحقول بمركز بحوث سخا
كفر الشيخ – محمد سليمان
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فى واقعة الأولى من نوعها، قطع شعبان السيد السقا، مزارع من محافظة الغربية حديث وزير الزراعة عن الذرة الشامية أثناء جولته لمزارع الذرة الشامية بمزارع البحوث بسخا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، مقدما له براما من الأرز المطهى، واشتكى من توقيع الغرامات عليه برغم أن نوعية الأرز المطهية، والتى زرعها من نوع لا يحتاج إلا لقليل من المياه، فحاول الوزير امتصاص غضبه طالبا منه خفض صوته ليتعرف على شكواه.

 

وقال شعبان السيد السقا، إن رى الغربية ومديرية الزراعة وقعوا عليه على عدد من المزارعين غرامات لزراعة الأرز بالمخالفة، برغم أن الأرز الذى يزرعه نوع عرابى 3، يتحمل الجفاف، ويحتاج لكميات من المياه أقل ما يحتاجه محصول الذرة ويعطى إنتاجه 4 أطنان فى الفدان.

 

وأضاف شعبان السيد، ما يتم فرضه من غرامات يعد عبئا ثقيلا، متسائلاً "من أين يطعم أولاده إذ لم يزرع أرز؟ مؤكداً أنه لا يروى الأرز إلا كل 15 يوما فقط، ويطالب وزير الزراعة بتعميم زراعة نوعية أرز عرابى 3، فاستجاب الوزير له وقرر رفع الغرامات عنه.

 

 


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