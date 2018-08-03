سقوط جزء من عقار دون إصابات بالإسكندرية

الإسكندرية- أسماء على بدر

شهدت دائرة قسم شرطة ثان المنتزة، سقوط جزء من سور عقار، حيث تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه، من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من سور سطح العقار رقم 37 شارع مسجد المندرة بحرى، وانتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.

وبالفحص، تبين أن العقار مساحته 160 متر مربع تقريباً " بناء قديم أسقف خرسانية "، مكون من أرضي محلات، و 5 طوابق بكل طابق شقتين " مغلق - غير مأهول بالسكان "، ملك ورثة "ا.ح.ا"، وسقوط جزء من سور سطح العقار على شرفة الطابق الخامس، وكذا السيارات أرقام " ف ف 4267 مصر - ى و ط 268 مصر - س أ ى 9183 مصر "، تصادف وقوفهم أسفل العقار، مما أدى لحدوث تلفيات بهم دون حدوث إصابات.

وتم إخطار عمليات المحافظة، وحى ثان المنتزه، وأفاد مهندس الحى بعدم صدور ثمة قرارات إزالة أو ترميم للعقار، و تم وضع حواجز حديدية حول العقار لتأمين المارة، وكٌلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر رقم إداري قسم ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة .