سفينتان للناتو تغادران البحر الأسود إلى البحر المتوسط

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غادرت سفينتا المهام الدائمة التابعة لحلف شمال الأطلسى (ناتو) البحر الأسود بعد عملية انتشار استمرت 20 يوما.

وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء انترفاكس الروسية، اليوم الجمعة، إن سفينتى المجموعة الحربية الدائمة للناتو والمجموعة الدائمة لمكافحة الألغام توجهتا إلى البحر المتوسط عبر مضيق البحر الأسود.

وأثناء وجودهما فى البحر الأسود، شاركت سفينتا حلف شمال الأطلسى فى التدريبات البحرية مع عدد من بلدان البحر الأسود وزارت موانئ أوديسا فى أوكرانيا وسامسون فى تركيا.

وكانت سفينة الاستطلاع "إيكفاتور" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسى تراقب سفن منظمة حلف شمال الأطلسى أثناء وجودها فى البحر الأسود.

وتحدد اتفاقية "مونترو" فترة وجود السفن من البلدان غير المطلة على البحر الأسود فى مياهه بـ 21 يومًا.