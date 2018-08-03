سفارة فلسطين بالقاهرة تتوجه بالشكر للقيادة المصرية لتيسير إجراءات الحجيج

كتب : أحمد جمعة

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة عن الانتهاء من كافة ترتيبات استقبال وسفر حجاج المحافظات الجنوبية لأداء فريضة الحج للعام الحالي.

وشكر سفير دولة فلسطين بالقاهرة، دياب اللوح، فى بيان للمركز الإعلامى للسفارة الفلسطينية فى القاهرة، القيادة المصرية والأجهزة الأمنية، مؤكدا أنها لم تتوان عن تقديم كل العون والمساندة لتيسير إجراءات إنجاز موسم الحج الحالى، كما شكر القنصلية السعودية بالقاهرة على حسن تعاونها فى إنجاز تأشيرات الحجاج، وكذلك كافة الجهات والهيئات الفلسطينية التى عملت على إنجاح موسم الحج.

وتوجّه السفير دياب اللوح بالتهنئة إلى حجّاج بيت الله الحرام، متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً، وأن ينعم الله بالحرية على أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وأن ينال شعبنا الفلسطيني حقه في إقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.