video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفارة الهند ببغداد تعلق منح التأشيرات بعد رفع التحصينات الأمنية عن المبنى

الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:32 ص
سفارة الهند ببغداد تعلق منح التأشيرات بعد رفع التحصينات الأمنية عن المبنى قوات الجيش العراقى
أ ش أ
إضافة تعليق

علقت السفارة الهندية فى العراق اليوم الجمعة منح تأشيرات الدخول للعراقيين، مما تسبب فى حرمان الراغبين فى السفر للهند من ذلك، عازية سبب قرارها إلى رفع التحصينات الأمنية عن مبنى السفارة.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن السفارة الهندية ذكرت فى منشور وضعته على جدارها "ستكون جميع الخدمات القنصلية بما فى ذلك منح جميع أنواع التأشيرات معلقة من 31 يوليو 2018 لحين قيام الحكومة العراقية بإعادة نصب التحصينات الأمنية خارج السفارة".


وكانت قيادة عمليات بغداد رفعت منذ أيام الكتل الكونكريتية المحيطة بالسفارة الهندية دون توضيح الأسباب.


تجدر الإشارة إلى مئات الطلبة العراقيين وآلاف المرضى يزورون الهند سنويا للدراسة والعلاج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق يعلن عن تفكيك خلية إرهابية فى كركوك

العراق: إصابة 3 مدنيين بسقوط قذائف هاون على قرية شمال العظيم

فى ذكرى غزو العراق لـ الكويت الـ28.. ماذا قال سعود السنعوسى الفائز بـ البوكر؟

العراق يرحب بقرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة

تحقيق أمريكى فى اتهام شركات للأدوية بمساعدة التمرد فى العراق

العراق يصدر 109.8 مليون برميل بترول خلال يوليو بإيرادات 7.5 مليار دولار

العراق

السفارة الهندية

تأشيرات




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة