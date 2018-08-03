سفارة الهند ببغداد تعلق منح التأشيرات بعد رفع التحصينات الأمنية عن المبنى

أ ش أ

علقت السفارة الهندية فى العراق اليوم الجمعة منح تأشيرات الدخول للعراقيين، مما تسبب فى حرمان الراغبين فى السفر للهند من ذلك، عازية سبب قرارها إلى رفع التحصينات الأمنية عن مبنى السفارة.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن السفارة الهندية ذكرت فى منشور وضعته على جدارها "ستكون جميع الخدمات القنصلية بما فى ذلك منح جميع أنواع التأشيرات معلقة من 31 يوليو 2018 لحين قيام الحكومة العراقية بإعادة نصب التحصينات الأمنية خارج السفارة".



وكانت قيادة عمليات بغداد رفعت منذ أيام الكتل الكونكريتية المحيطة بالسفارة الهندية دون توضيح الأسباب.



تجدر الإشارة إلى مئات الطلبة العراقيين وآلاف المرضى يزورون الهند سنويا للدراسة والعلاج.