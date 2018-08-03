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سعر اليورو اليوم الجمعة 3-8-2018 فى مصر

الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:25 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 3-8-2018 فى مصر اليورو
كتبت- هبة حسام
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استقرت أسعار صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات أمس الخميس، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك المركزى المصرى، 20.79 جنيه للشراء و20.94 جنيه للبيع.
 
 
وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى.
 
 
 

سعر فى البنك المركزى

 

20.79 جنيه للشراء
20.94 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.70 جنيه للشراء
20.86 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.68 للشراء

20.84 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.84 جنيه للشراء
21.04 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

cib20.72  للشراء
20.91  جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.75  جنيه للشراء
20.91  للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.73 جنيه للشراء
20.88 جنيه للبيع
 

 


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