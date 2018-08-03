رئيس كوريا الجنوبية يقرر إنشاء قيادة جديدة لوحدة الاستخبارات الدفاعية

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قرر الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، اليوم الجمعة، تغيير قائد وحدة الاستخبارات الدفاعية فى بلاده، بسبب تورطه فى عدة فضائح، كما أمر بإنشاء قيادة جديدة منفصلة عن ماضيها الذى شوهته مجموعة من المزاعم السياسية.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن السكرتير الصحفى للرئيس مون يونج-تشان، قوله إن مون عين القائد الحالى لقيادة الحرب الخاصة بالجيش الفريق نام يونج-سين، ليحل محل الفريق لى سوك-كو الذى ترأس القيادة منذ سبتمبر الماضي.

وأوضح أن هذا التغيير يأتى فى إطار جهود إصلاح قيادة الأمن الدفاعي، بعد انتشار تقارير تفيد بأن القيادة نظرت فى إمكانية فرض قانون الأحكام العرفية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى العام الماضي، ما أثار جدلا وانتقادات واسعة فى البلاد.

وأضاف يون - فى مؤتمر صحفى - من أجل إصلاح شامل وسريع، فقد أمر الرئيس بإنشاء قيادة جديدة من خلال تفكيك القيادة الحالية وإعادة تنظيمها لتنفصل تاريخيا عن ماضيها.

وجاء هذا الأمر بعد يوم من اقتراح لجنة الإصلاح فى وزارة الدفاع سلسلة من التغييرات الشاملة، بما فى ذلك خفض عدد أفراد الوحدة، البالغ 42 ألف فرد، بنسبة 30% لتمكين إجراء إصلاح شامل.