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حب فى الزنزانة.. سجين يعقد قرانه على إحدى النزيلات داخل سجن أسيوط

الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:03 م
حب فى الزنزانة.. سجين يعقد قرانه على إحدى النزيلات داخل سجن أسيوط السجين وعروسته
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسيني
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وافق اللواء زكريا الغمرى مساعد الوزير لقطاع السجون على الطلب المقدم من النزيل "وليد.ع" بسجن أسيوط بعقد قرانه على النزيلة "أمانى.م.ث " بذات السجن، عقب استئذان النيابة.

وحيث حضر المأذون الشرعى لمدينة أسيوط إلى السجن لإتمام عقد القرآن، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة وبحضور قيادات السجن.

يأتي ذلك استمراراً لدعم سياسة الوزارة الهادفة بتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والنفسية للنزلاء وإعادة تأهيل نزلاء السجون حتى يعودوا إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين .

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بإستمرار دعم سياسة الوزارة فى مجال إعلاء قيم حقوق الإنسان وتفعيل أوجه رعايه نزلاء السجون وإمعانا فى تفعيل رسالة قطاع السجون الإنسانية وإضافة رصيد وفير من الاهتمام بأوجه الرعاية المختلفة للمسجونين وخاصة الرعاية الإجتماعية وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.

 

السجين وعروسته
السجين وعروسته

 


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