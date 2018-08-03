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جامعة سوهاج تبدأ فى تطبيق نظام "البورد المصري" فى 4 تخصصات طبية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:13 م
جامعة سوهاج تبدأ فى تطبيق نظام "البورد المصري" فى 4 تخصصات طبية الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة بدأت فى تطبيق نظام البورد المصرى فى أربع تخصصات طبية والتى أقرتها الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى، وهى الجراحة العامة، الباطنة العامة، أمراض النساء،وتخصص طب الأطفال.

وأضاف رئيس الجامعة فى بيان أن "البورد المصري" شهادة مهنية، لضمان التدريب العملى للأطباء إضافة إلى الجانب الأكاديمي،موضحاً انه تم تقسيم الجمهورية الى ستة مناطق تدريبية، اشتملت المنطقة الأولى منها على محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وإسوان والبحر الأحمر الوادى الجديد.

وقال رئيس الجامعة، إن اللجنة المركزية للتخصصات الأربع تشتمل على اثنين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، الدكتور مصطفى عبدالخالق عضو باللجنة المركزية لتخصص امراض النساء، الدكتور محمد عطبد العال عضو باللجنة المركزية لطب الاطفال.

وأشار عزيز إلى أنه قد أصدر تعليماته بسرعة اعداد الأقسام العلمية الاربع، لإستقبال الطلاب الملتحقين بالبورد، والمرشحين من الهيئة للتدريب بهذه الأقسام، وايضاً سرعة تحديد مشرف علمى ومدربين لكل تخصص من التخصصات العلمية الأربع.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق عميد كلية الطب البشري، أنه قد تم استقبال المرشح الأول للتدريب بقسم امراض النساء، وذلك صباح الخميس الماضي، وإتخاذ الخطوات التنفيذية لتسليمه العمل داخل القسم، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتسهيل حضور وإستلام المتدربين للعمل بمختلف الأقسام العلمية الأربع.


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