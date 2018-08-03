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الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:07 ص
خالد صلاح
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توفير 2405 فرص عمل بكفر الشيخ خلال أغسطس

الجمعة، 03 أغسطس 2018 09:00 ص
توفير 2405 فرص عمل بكفر الشيخ خلال أغسطس اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال المحاسب عزت المصرى، وكيل وزارة القوى العاملة بكفرالشيخ، إن ما تم تسجيله من العمالة غير المنتظمة على الحاسب الآلى بلغ 63 ألفًا و300 عامل، وجارى استكمال تسجيل بقية الاستمارات، مؤكداً أن سبب بطء التسجيل قلة القوى البشرية.

 

وأضاف عزت لـ"اليوم السابع"، أن هناك 2405 فرص عمل تم توفيرها خلال شهر أغسطس الجارى لعدد من المهن، منها 1000 فرصة عمل لمهنة مندوب تأمين وحراسة، و356 فرصة عمل لمهنة تعبئة وتغليف، و255 فرصة عمل لمهنة عاملة خياطة "إناث"، و490 فرصة عمل لمهنة عمال نظافه، و301 فرصة عمل لمهنة عمال حراسة، ومحاسب واحد، و2 لمهنة إدارى.


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