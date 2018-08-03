video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تنفيذ 2686 حكما قضائيا فى حملة أمنية مكبرة بالغربية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:10 م
تنفيذ 2686 حكما قضائيا فى حملة أمنية مكبرة بالغربية حملة أمنية - ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2686  حكما قضائيا، منهم 1324 حكم  فى غرامات، 1336 حكم  فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، وضبط 26 هارب من مخالفة، وتحصيل 134206 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 58 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات خلال حملة مرورية بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

مباحث تنفيذ الاحكام




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة