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الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:10 م
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تنفيذ 1059 حكما فى حملة مكبرة بالفيوم

الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:18 م
تنفيذ 1059 حكما فى حملة مكبرة بالفيوم حملة أمنية -أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها 6 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و129 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر.

 

كما ضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قضيتين إتجار بالمخدرات، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا جنائية، وقضيتين سلاح أبيض، و10 قضايا متنوعة فى مجال قضايا المسطحات.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 125 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، و1597 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1059 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، و400 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.


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