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تموين القليوبية:"إضافة الأحفاد على بطاقة الجد فى حالة استحقاق الأب للصرف"

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:14 م
تموين القليوبية:"إضافة الأحفاد على بطاقة الجد فى حالة استحقاق الأب للصرف" بطاقات تموين - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد عربى عبد الحليم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه تسلم قرار وزير التموين بشأن الموافقة على إضافة الأحفاد على بطاقة الجد للأب فى حالة إذا كان الأب مستفيد ومستحق للصرف فى بطاقة ذويه التموينية، مشيرا إلى أن القرار تضمن عدم إضافة مواليد على بطاقة الجد للأم فى حالة إذا كانت الأم مستفيدة ومستحقة للصرف فى بطاقة ذويها التموينية إذا كانت أرملة أو مطلقة.

وأضاف  وكيل تموين القليوبية فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم إضافة الأبناء المستحقين للإضافة بالبطاقات التموينية التى تم تنفيذ طلب لها على نظام "بدل فاقد، تالف، فصل اجتماعى، مستجد" والتى تم الموافقة على الطلب.

وأشار "عبد الحليم"، أنه بالنسبة للأبناء السابق إضافتهم كمستفيدين خبر فقط وغير مستفيدين لمنظزمة التموين، يتم إضافتهم إلى بطاقة ذويهم في حالة كونهم من الفئات المستهدفة.


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