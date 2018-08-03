"تعليم الأقصر": استبعاد رئيس لجنة ومراقب بامتحانات الدور الثانى

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، قراراً بإستبعاد كل من "ت.س" رئيس لجنة العديسات التجارية لإمتحانات الدور الثانى، و"أ.م" المراقب الأول، وذلك بناءاً على تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة للتحقيق فى قيام "ب.د" مراقب كنترول بلجنة مدرسة العديسات التجارية رقم 900، بنشر صور واخبار كاذبة على أحد المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي لغرفة الكنترول يدعى أنها إستراحة اللجنة.

وقالت مديرية التربية والتعليم في بيان صحفى، اليوم الجمعة، تبين أن ما نشره مراقب الكنترول هو حجرة الكنترول التى يعمل بها وليست الإستراحة، حيث قام كل من مراقب الكنترول بالتعاون مع المراقب الأول بنقل سرير وثلاجة من الإستراحة لغرفة الكنترول دون إبلاغ مشرف الاستراحات بمخالفة للقواعد والتعليمات.

وجاء تقرير اللجنة الثلاثية بعد التحقيق كالآتى: "مخالفة "ت . س" رئيس اللجنة لعدم أدائها للعمل المكلفة به على الوجه الاكمل مما ترتب عليه استغلال حجرة الكنترول كاستراحة ، وعدم اتخاذها الإجراءات حيال اخطار المسئولين عن الاستراحة بإخلاء حجرة الكنترول من مشتملات الاستراحة ، وعدم اتخاذ الإجراءات حيال منع حيازة المحمول باللجنة - مخالفة "أ.م" مراقب اول اللجنة بقيامه باستغلال حجرة الكنترول كاستراحة ، وعدم اتخاذه إجراء حيال وجود مشتملات الاستراحة بحجرة الكنترول - مخالفة "ب.د" مراقب الكنترول فى عدم اتخاذ إجراء حيال وجود مشتملات الاستراحة بحجرة الكنترول بصفته مراقب الكنترول ، حيازة تليفون محمول باللجنة واستخدامه فى التصوير بالمخالفة للتعليمات المنظمة لاعمال الإمتحانات ، قيامه بنشر اخبار على المواقع الالكترونية بالمخالفة للتعليمات التى تنظم النشر".

وبناءً على تقرير اللجنة تم إخلاء طرف كل من "ت . س" رئيس اللجنة و "أ. م" المراقب الاول بلجنة العديسات التجارية لامتحانات الدور الثانى ، مع ملاحظة ان اخر يوم عمل ل"ب.د" مراقب الكنترول كان الأربعاء الموافق 1من اغسطس الجارى بناءا على قرار الندب الصادر له ، وقام قطاع التعليم الفنى بسوهاج بندب اخرين بدلا منهم لاستكمال اعمال امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى.