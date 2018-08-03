تعرف على التيسيرات الجديدة بـ"تموين الأقصر" لتسهيل تسجيل المواليد الجدد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تيسيراً على المواطنين والعمل على اتاحة الفرصة أمامهم لإضافة أبنائهم إلى البطاقات التموينية، من خلال تقديم استمارة اضافة مواليد والذى تم بدء العمل به من 1 أغسطس الجارى ويستمر حتى 7 نوفمبر 2018، فأنه بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين لم يتمكنوا من تقديم مستند بقيمة المعاش يكتفى بتسجيل الرقم التأمينى "للمعاش" وسوف يتم مراجعته مع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.

وأضاف وكيل تموين الأقصر – في بيان صحفي - أنه بالنسبة لأصحاب معاش الضمان وتكافل وكرامة وما فى حكمهم يتم الاكتفاء بتقديم صورة من كارت الفيزا الخاص بصرف المعاش، مع مراعاة الدقة فى تسجيل رقم المعاش والتأكد من صحته، موضحاً أنه بالنسبة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم، يتقدم المواطن بشهادة من الجهة التى يعمل بها موضحاً بها اجمالى ما يتقاضاه من مرتب وخلافه مع عدم الحاجة إلى تقديم بحث اجتماعى، كما يلاحظ أنه يتم إضافة المواليد على بطاقة الجد للأب فى حالة إذا كان الأب مستفيد ومستحق للصرف فى بطاقة ذويه التموينية، وعدم إضافة مواليد على بطاقة الجد للأم إلا فى حالة إذا كانت الأم مستفيدة ومستحقة للصرف فى بطاقة ذويها التموينية إذا كانت أرملة أو مطلقة.

وشدد الدكتور تامر صلاح، أنه سيتم إضافة الأبناء المستحقين للإضافة للبطاقات التموينية التى تم تنفيذ طلب لها على النظام "بدل فاقد – تالف – فصل اجتماعى – مستجد" والتى تم الموافقة على الطلب، وبالنسبة للأبناء السابق إضافتهم كمستفيدين خبز فقط، وغير مستفيدين لمنظومة التموين يتم إضافتهم إلى بطاقة ذويهم فى حالة كونهم من الفئات المستهدفة، وفى جميع الأحوال السابقة يتم مراعاة القواعد المنظمة لإضافة المواليد الواردة بالتوجيه الوزارى رقم 19 لسنة 2018.