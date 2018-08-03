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الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:20 ص
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تعرف على أسباب نشوب الحرائق فى المخازن × 8 نقاط

الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:00 ص
تعرف على أسباب نشوب الحرائق فى المخازن × 8 نقاط حريق - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من العوامل التى تساعد فى نشوب الحرائق داخل المخازن وظهرت بشكل متزايدة الفترة الماضية نظرًا للعديد من الأسباب، ومنها:

 

- إلقاء المهملات والمخلفات وحرقها بالقرب من المخازن.

- إلقاء مواد التدخين مثل بقايا السجائر وأعواد الثقاب بالقرب من المخازن.

- السماح بتواجد أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مبانى التخزين، ولابد من مراعاة إغلاق أبواب ونوافذ المخازن دائمًا بشكل محكم.

- التجهيزات والتركيبات الكهربائية ويحدث إصدارات للشرارة الكهربائية بسبب حدوث خلل بالتركيبات الكهربائية بالمخازن ومن السهل اشتعال المواد المتواجدة.

- وجود أجهزة ميكانيكية تعمل بمحركات بداخل المخازن وترتفع درجة حرارتها كثيرًا.

- استخدام الأفران بداخل المخازن واللحام أو القطع.

- أفران الغاز وإهمال إغلاقها بشكل جيد حتى لا يحدث اشتعال للنار بالمكان.

- التخزين السيئ لكراكيب أو مواد سريعة الاشتعال وتتفاعل مع حرارة الجو وتعد من الأسباب الرئيسية لحدوث حرائق بالمخازن.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مجدى

من الآخر

بدون نفاق و إختراع أسباب للحرائق, لااااااا يوجد مخزن فيكى يا مصر و دورتة الكهربائية غير مطابقة للمواصفات وهذا هو السبب الأساسى انما جميع الأشياء الأخرى إحتمالات

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