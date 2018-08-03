تطوير مركز شباب البعيرات بالأقصر وتحويله لمقصد للسياحة الرياضية

أعلن أحمد جاويش، عضو مجلس إدارة مركز شباب البعيرات غربي محافظة الأقصر، عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على إدراج مركز شباب البعيرات بالأقصر ضمن خطة الوزارة لتطوير عدد من مراكز الشباب المتطورة بالمحافظات، وتعظيم الاستفادة منها وتحديث منشآتها وإقامة مشروعات ترفع من العائدات الذاتية لتلك المراكز.

وأضاف أحمد جاويش لـ"اليوم السابع"، أن مشروع تطوير المركز تتضمن تعظيم الاستفادة من موقعه المطل على النيل، وقرب المعديات النيلية والمراسى السياحية، وذلك من خلال تحويل المركز إلى مقصد للسياحة الرياضية، عبر إقامة ملاعب للتنس والكريكت، للمصريين والسياح، وإقامة بوابة فرعونية للمركز تتناسب ومكانة الأقصر التاريخية، بجانب سوق تجارى وقاعة للأفراح ومنطقة ترفيهية، وذلك بهدف دعم وتنمية الموارد المالية للمركز، والتى تمكنه من التطوير الدائم لأنشطته ومنشآته، والمشاركة بقوة فى مختلف المنافسات والبطولات الرياضية والثقافية والفكرية والفنية.

ووجه عضو مجلس إدارة مركز شباب البعيرات، الشكر لوزير الشباب والرياضة، وحفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، ويوسف عبد اللطيف مدير اإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة القرنة، على تحقيق آمال وطموحات شباب البعيرات، ووضع المركز ضمن خطط التطوير الجارية للمنشئات الرياضية والشبابية بالمحافظات.