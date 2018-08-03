video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تطوير مركز شباب البعيرات بالأقصر وتحويله لمقصد للسياحة الرياضية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:00 ص
تطوير مركز شباب البعيرات بالأقصر وتحويله لمقصد للسياحة الرياضية مركز شباب البعيرات
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

أعلن أحمد جاويش، عضو مجلس إدارة مركز شباب البعيرات غربي محافظة الأقصر، عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على إدراج مركز شباب البعيرات بالأقصر ضمن خطة الوزارة لتطوير عدد من مراكز الشباب المتطورة بالمحافظات، وتعظيم الاستفادة منها وتحديث منشآتها وإقامة مشروعات ترفع من العائدات الذاتية لتلك المراكز.

وأضاف أحمد جاويش لـ"اليوم السابع"، أن مشروع تطوير المركز تتضمن تعظيم الاستفادة من موقعه المطل على النيل، وقرب المعديات النيلية والمراسى السياحية، وذلك من خلال تحويل المركز إلى مقصد للسياحة الرياضية، عبر إقامة ملاعب للتنس والكريكت، للمصريين والسياح، وإقامة بوابة فرعونية للمركز تتناسب ومكانة الأقصر التاريخية، بجانب سوق تجارى وقاعة للأفراح ومنطقة ترفيهية، وذلك بهدف دعم وتنمية الموارد المالية للمركز، والتى تمكنه من التطوير الدائم لأنشطته ومنشآته، والمشاركة بقوة فى مختلف المنافسات والبطولات الرياضية والثقافية والفكرية والفنية.

ووجه عضو مجلس إدارة مركز شباب البعيرات، الشكر لوزير الشباب والرياضة، وحفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، ويوسف عبد اللطيف مدير اإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة القرنة، على تحقيق آمال وطموحات شباب البعيرات، ووضع المركز ضمن خطط التطوير الجارية للمنشئات الرياضية والشبابية بالمحافظات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الأقصر تستعد للموسم السياحى الجديد

الاقصر

اخبار الاقصر

تطوير مركز شباب البعيرات

اخبار مصر

وزير الشباب والرياضة

اخبار المحافظات




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة