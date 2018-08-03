ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. "أوراسكوم للاتصالات" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة قائمة أنشط 10 شركات، من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال شهر يوليو الماضى، بحجم تداول بلغ 578.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 407.5 مليون جنيه، تلتها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 556.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 1922.2 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "مجموعة بورتو القابضة"، بحجم تداول بلغ 400.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 99.4 مليون جنيه، تلتها "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية" بحجم تداول 272.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 249.4 مليون جنيه، ثم "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول 270.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 1143.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهرى.

وفى المركز السادس جاء "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 254.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 798.2 مليون جنيه، تلتها "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 241 مليون جنيه، وقيمة تداول 70.8 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 131.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 544.7 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "المصرية للمنتجات السياحية" بحجم تداول 123.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 225.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 66.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 162 مليون جنيه.