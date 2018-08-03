تأخر إقلاع 10 رحلات دولية من مطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

كتب هانى عثمان - أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 10 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، لمدة تزيد عن الساعة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل .

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلتى الخطوط نسما 170 المتجهة إلى جدة ، و120 المتجهة إلى تبوك، تأخرتا لمدة تزيد عن الساعتين عن الموعد المقرر لهما بجدول التشغيل إضافة إلى تأخر رحلة الخطوط السعودية 386 والمتجهة إلى جدة لمدة ساعة وذلك بسبب أعمال الصيانة.

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط النمساوية 866 والمتجهة إلى فيينا ورحلة الخطوط المغربية 273 والمتجهة إلى كازابلانكا ورحلة طيران الاتحاد 658 المتجهة إلى أبو ظبى، ورحلة الخطوط الكويتية 1541 المتجهة إلى الكويت ورحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط، تأخروا عن مواعيدهما المقررة بجدول التشغيل لمدة تزيد عن الساعة بسبب أعمال الصيانة، إضافة إلى تأخر رحلة الخطوط الإيطالية 806 المتجهة إلى ميلان، ورحلة الخطوط لوفتهانزا 587 المتجهة إلى ميونخ لمدة تزيد عن الساعة والنصف بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.