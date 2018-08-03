بلومبرج: الصين ترفض طلبا أمريكيا بوقف واردات النفط الإيرانية

رويترز

أعلنت بلومبرج، اليوم الجمعة أن الصين رفضت طلبا أمريكيا بوقف واردات النفط الإيرانية، موضحة نقلا عن مصادر أن بكين وافقت على ألا تزيد مشترياتها من الخام الإيرانى.