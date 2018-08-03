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الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:20 ص
خالد صلاح
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بلومبرج: الصين ترفض طلبا أمريكيا بوقف واردات النفط الإيرانية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:19 ص
بلومبرج: الصين ترفض طلبا أمريكيا بوقف واردات النفط الإيرانية الرئيس الصينى
رويترز
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أعلنت بلومبرج، اليوم الجمعة أن الصين رفضت طلبا أمريكيا بوقف واردات النفط الإيرانية، موضحة نقلا عن مصادر أن بكين وافقت على ألا تزيد مشترياتها من الخام الإيرانى.

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