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الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:00 م
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بلجيكا وألمانيا وهولندا يشددون الرقابة على حدودهم لضبط المهاجرين غير الشرعيين

الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:48 م
بلجيكا وألمانيا وهولندا يشددون الرقابة على حدودهم لضبط المهاجرين غير الشرعيين الشرطة البلجيكية
كتب: أحمد علوى
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قالت قناة بلجيك 24 البلجيكية، إن سلطات بلجيكا وألمانيا وهولندا شنت عملا مشتركا واسع النطاق أمس، الخميس، على الحدود بينهم فى إطار التشديد الرقابى على حركة تجول المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.

 

وقاد نحو 200 ضابط من البلدان الثلاثة عملية تفتيشية واسعة النطاق للمئات من السيارات فى المناطق الحدودية المشتركة بين الدول الثلاث، كما تم السيطرة على العديد من المواقع المثبتة على حوالى أربعين كيلومترا، بين هيرلين (هولندا)، آخن (ألمانيا) واوبن (بلجيكا).

 

ومن جانبها أعلنت الشرطة الهولندية أنه فى الساعات الأولى من بدء الحملة الآمنة تم إلقاء القبض على شخص ويواجه عقوبة السجن.

 

وأشار تقرير شرطى مشترك، إلى أنه تم القبض على سائق كان يقود سيارته دون ترخيص لسنوات، وألقت الشرطة الألمانية القبض على شخصين.

 

وكانت الشرطة تستهدف فى هذا الإجراء التعاونى، المجرمين المتجولين الذين يرتكبون جرائم مختلفة من النشل أو النهب وأنواع أخرى من الاحتيال، إضافة إلى احتمالية اندساس المجرمين أو المتطرفين مع بعض المواطنين الذين يتجولون عبر الحدود.

 


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