بالإنفوجراف..معدلات النمو القطاعية فى مؤشرات العام المالى 2017/2018

كتب مصطفى عبد التواب

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، انفوجرافاً يوضح معدلات النمو القطاعية ضمن مُؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال العام المالى 2017/2018 والربع الرابع له.

وأوضح الإنفوجراف أن معدلات النمو القطاعية استطاعت تحقيق نمواً موجباً فى كافة القطاعات الاقتصادية عن العام المالى 2017/2018 للمرة الأولى منذ عشر سنوات

أفاد الإنفوجراف المنشور على صفحة الوزارة، أن أعلى معدلات نمو قطاعية للعام المالى 2017/2018 والربع الرابع تمثلت فى قطاعات قناة السويس بنسبة 10.2% عن العام المالى وبنسبة 10.7%عن الربع الرابع منه وقطاع التشييد والبناء بنسبة 9.5% عن العام 2017/2018 وبنسبة 9.1% عن الربع الرابع من العام ذاته فضلاً عن مساهمة قطاع الاتصالات بنسبة 9.4% عن العام ذاته وبنسبة 9% عن الربع الرابع وقطاع الاستخراجات بنسبة 8.6%عن العام المالى المنتهى فى حين بلغت مساهمته نسبة 8.5% عن الربع الرابع من العام 2017/2018.