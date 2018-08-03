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الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:43 م
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بالإنفوجراف..معدلات النمو القطاعية فى مؤشرات العام المالى 2017/2018

الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:12 م
بالإنفوجراف..معدلات النمو القطاعية فى مؤشرات العام المالى 2017/2018 الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب مصطفى عبد التواب
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نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، انفوجرافاً يوضح معدلات النمو القطاعية ضمن مُؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال العام المالى 2017/2018 والربع الرابع له.
 
وأوضح الإنفوجراف أن معدلات النمو القطاعية استطاعت تحقيق نمواً موجباً فى كافة القطاعات الاقتصادية عن العام المالى 2017/2018 للمرة الأولى منذ عشر سنوات 
 
أفاد الإنفوجراف المنشور على صفحة الوزارة، أن أعلى معدلات نمو قطاعية للعام المالى 2017/2018 والربع الرابع تمثلت فى قطاعات قناة السويس بنسبة 10.2% عن العام المالى وبنسبة 10.7%عن الربع الرابع منه وقطاع التشييد والبناء بنسبة 9.5% عن العام 2017/2018 وبنسبة 9.1% عن الربع الرابع من العام ذاته فضلاً عن مساهمة قطاع الاتصالات بنسبة 9.4% عن العام ذاته وبنسبة 9% عن الربع الرابع وقطاع الاستخراجات بنسبة 8.6%عن العام المالى المنتهى فى حين بلغت مساهمته نسبة 8.5% عن الربع الرابع من العام 2017/2018.
 
انفوجراف معدلات النمو
انفوجراف معدلات النمو
 
 

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التخطيط

الانفوجراف

معدلات النمو القطاعية




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