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الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:59 ص
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اليوم.. وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان المسجد العباسي فى بورسعيد بعد ترميمه

الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:00 ص
اليوم.. وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان المسجد العباسي فى بورسعيد بعد ترميمه المسجد العباسي
بورسعيد – السيد فلاح
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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس وعد الله ابو العلا، رئيس قطاع المشروعات، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، وأعضاء لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، المسجد العباسي في بورسعيد، اليوم الجمعة، وذلك بعد إجراء أعمال الترميم من قبل الإدارة المركزية للترميم والصيانة بوزارة الآثار .

ومن المقرر أن تُنقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد العباسى على الهواء مباشرةً، على التليفزيون المصرى.

وبلغت تكلفة أعمال ترميم المسجد، مليونًا ونصف المليون جنيه، والتى تمت من خلال متبرع، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

 

 

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