video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الهلال الأحمر الإماراتى يوزع 2500 سلة إغاثية لليمنيين فى شبوة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:00 م
الهلال الأحمر الإماراتى يوزع 2500 سلة إغاثية لليمنيين فى شبوة المساعدات الإماراتية باليمن
إيمان حنا
إضافة تعليق

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى 2500 سلة إغاثية تحوى المواد الغذائية الأساسية على أهالى مديرية حطيب بمحافظة شبوة.

 

قال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتى فى شبوة سلطان النعيمى إن الهيئة  حريصة على مواصلة جهودها ومساعيها الحثيثة لتحسين حياة المواطنين اليمنيين والتخفيف من وطأة معاناتهم وذلك عبر الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين خاصة الأسر المعوزة والأشد إحتياجا.

 

وعبر أهالى مديرية حطيب عن امتنانهم للجهود التي تبذلها الإمارات قيادة وحكومة وشعب وما تقدمه من مساعدات إغاثية لمحافظة شبوة بشكل خاص وباقى المحافظات باليمن، مؤكدين أن تلك المساعدات ساهمت فى التخفيف من معاناة السكان التى يعانون منها جراء الحرب التى أشعلتها مليشيا الحوثى الانقلابية وما تسببت به من أوضاع اقتصادية.

 

وقد ذكرت وكالة أنباء أبو ظبى أن حجم المساعدات التى قدمتها دولة الإمارات خلال الفترة من أبريل 2015 إلى أبريل 2018 لليمن بلغت نحو 13.82 مليار درهم أى ما يعادل نحو  3.76 مليارات دولار واستهدفت 13.8 مليون يمنى، منهم 5.3 ملايين طفل.

 

يأتي تقديم هذه المساعدات الخارجية المكثفة فى إطار الاستجابة الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات تجاه الأزمة الراهنة لإغاثة اليمن ومساعدته فى محنته ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه، وتوزعت فئات المساعدات الخارجية ما بين تنموية وإنسانية وخيرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترميم تراث اليمن.. فى شراكة جديدة بين اليونسكو والاتحاد الأوروربى

وزير خارجية اليمن يلتقى مجموعة الـ18 ويؤكد دعم جهود المبعوث الأممى

سفير اليمن بالقاهرة يهنئ سفير المغرب بالعيد الوطنى ويؤكد عمق العلاقات المشتركة

الملك سلمان يصدر أمرا باستضافة 1500 حاج من ذوى شهداء جيشى اليمن والسودان

اليمن

الامارات

المياعدات الاماراتية باليمن

شبوة




لا تفوتك
تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة