الهلال الأحمر الإماراتى يوزع 2500 سلة إغاثية لليمنيين فى شبوة

إيمان حنا

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى 2500 سلة إغاثية تحوى المواد الغذائية الأساسية على أهالى مديرية حطيب بمحافظة شبوة.

قال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتى فى شبوة سلطان النعيمى إن الهيئة حريصة على مواصلة جهودها ومساعيها الحثيثة لتحسين حياة المواطنين اليمنيين والتخفيف من وطأة معاناتهم وذلك عبر الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين خاصة الأسر المعوزة والأشد إحتياجا.

وعبر أهالى مديرية حطيب عن امتنانهم للجهود التي تبذلها الإمارات قيادة وحكومة وشعب وما تقدمه من مساعدات إغاثية لمحافظة شبوة بشكل خاص وباقى المحافظات باليمن، مؤكدين أن تلك المساعدات ساهمت فى التخفيف من معاناة السكان التى يعانون منها جراء الحرب التى أشعلتها مليشيا الحوثى الانقلابية وما تسببت به من أوضاع اقتصادية.

وقد ذكرت وكالة أنباء أبو ظبى أن حجم المساعدات التى قدمتها دولة الإمارات خلال الفترة من أبريل 2015 إلى أبريل 2018 لليمن بلغت نحو 13.82 مليار درهم أى ما يعادل نحو 3.76 مليارات دولار واستهدفت 13.8 مليون يمنى، منهم 5.3 ملايين طفل.

يأتي تقديم هذه المساعدات الخارجية المكثفة فى إطار الاستجابة الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات تجاه الأزمة الراهنة لإغاثة اليمن ومساعدته فى محنته ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه، وتوزعت فئات المساعدات الخارجية ما بين تنموية وإنسانية وخيرية.