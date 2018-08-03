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المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:29 ص
المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما غلق كوبرى-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تغلق اﻹدارة العامة لمرور القاهرة ، كوبرى السيدة عائشة جزئيا لمدة 3 شهور، بسبب إجراء أعمال إصلاحات عبارة عن تدعيم سطح الكوبرى وضبط الميول الهندسية ،على أن تكون تلك اﻷعمال على مرحلتين ،وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.
 
وستبدأ المرحلة اﻷولى صباح اﻷحد المقبل، بغلق الكوبرى بالاتجاه القادم من القلعة ومتجه المجرى العيون، وتحويل الحركة المرورية إلى المسطح الارض، مع غلق جميع الفتحات أسفل جسم الكوبرى لمنع حركة المرورية العرضي، واستيعاب  الاحجام لمدة شهر ونصف و ستكون هناك مرحلة ثانية بنفس ذات المدة ، سيتم البدء فيها بعد انتهاء المرحلة اﻷولى.
 
وسوف تقوم الادارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات لمواجهة اية كثافات مرورية متوقعة، مع وضع المساعدات الفنية والاقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة.
 
 
 
 
 
 

 


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