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الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:47 م
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المتحدث باسم التحالف يعقد مؤتمرا بالرياض حول هجوم الحوثيين على مستشفى الحديدة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:57 م
المتحدث باسم التحالف يعقد مؤتمرا بالرياض حول هجوم الحوثيين على مستشفى الحديدة العقيد الركن تركى المالكى
إيمان حنا
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يعقد المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية العقيد الطيران الركن تركى المالكى مؤتمرا صحفيا اليوم، الجمعة، بالرياض لإيضاح عددا من الحقائق حول استهداف المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لمستشفى الثورة وسوق السمك باليمن.

 

يشارك بالحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات بوسائل الإعلام العربية والدولية، الملحقين العسكريين المعتمدين بالمملكة، ممثلى المنظمات الإنسانية الدولية.

 

وقد أكد المتحدث باسم التحالف العربى، العقيد تركى المالكى، إن جماعة "أنصار الله" الحوثيين قامت باستهداف المدنيين فى مدينة الحديدة شمال غربى اليمن، نافيا أن يكون التحالف يقف وراء الهجوم الذى وقع أمس.

 

وقال المالكى فى تصريحات له أمس: "التحالف يعبر عن استنكاره لاستهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين فى الحديدة، نتابع أى ادعاءات، وإذا كانت هناك أى مسؤولية نتحملها بشفافية".

 

وأضاف العقيد: "التحالف يتبع نهجا صارما وشفافا يستند إلى قواعد القانون الدولي"، مشددا على أن قواته لم تنفذ أى عمليات داخل الحديدة اليوم.


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