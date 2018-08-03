الكوماندوز الأفغانية تحرر عشرات المدنيين من أحد سجون طالبان جنوب البلاد

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تمكنت قوات الوحدات الخاصة (الكوماندوز) التابعة للجيش الأفغانى، من إنقاذ 61 مدنيا على الأقل من أحد السجون التابعة لحركة (طالبان) فى إقليم هلمند جنوب البلاد.

وذكرت حكومة الإقليم، فى بيان أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم الجمعة، أن المدنيين تم إنقاذهم خلال عملية للقوات فى مقاطعة كجاكى، وتم نقلهم إلى مقر (فيلق مايواند 215)، مشيرة إلى أن من بين السجناء الذين تم إنقاذهم من سجون (طالبان) أطفالا وشيوخا.

وأضافت أنه تم خلال العملية اعتقال 7 على الأقل من المسلحين المشتبه بهم، وقتل اثنين آخرين.

من جانبهم، أفاد عدد من السجناء بأن عناصر الحركة دأبوا على تعذيبهم وإساءة معاملتهم.

وكانت عملية مشابهة للقوات الأفغانية قد أسفرت عن تحرير 58 مدنيا على الأقل فى محيط مقاطعة موسى قلا بإقليم هلمند منذ ثلاثة أسابيع.