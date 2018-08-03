video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكوماندوز الأفغانية تحرر عشرات المدنيين من أحد سجون طالبان جنوب البلاد

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:12 م
الكوماندوز الأفغانية تحرر عشرات المدنيين من أحد سجون طالبان جنوب البلاد قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ
إضافة تعليق

تمكنت قوات الوحدات الخاصة (الكوماندوز) التابعة للجيش الأفغانى، من إنقاذ 61 مدنيا على الأقل من أحد السجون التابعة لحركة (طالبان) فى إقليم هلمند جنوب البلاد.

وذكرت حكومة الإقليم، فى بيان أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم الجمعة، أن المدنيين تم إنقاذهم خلال عملية للقوات فى مقاطعة كجاكى، وتم نقلهم إلى مقر (فيلق مايواند 215)، مشيرة إلى أن من بين السجناء الذين تم إنقاذهم من سجون (طالبان) أطفالا وشيوخا.

وأضافت أنه تم خلال العملية اعتقال 7 على الأقل من المسلحين المشتبه بهم، وقتل اثنين آخرين.

من جانبهم، أفاد عدد من السجناء بأن عناصر الحركة دأبوا على تعذيبهم وإساءة معاملتهم.

وكانت عملية مشابهة للقوات الأفغانية قد أسفرت عن تحرير 58 مدنيا على الأقل فى محيط مقاطعة موسى قلا بإقليم هلمند منذ ثلاثة أسابيع.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 7 مسلحين فى غارات أمريكية على مواقع "داعش" و"طالبان" شرق أفغانستان

باحث: لهذا السبب تفاوض البنتاجون مع حكومة أفغانستان بخصوص حركة طالبان (فيديو)

قيادى و150 عنصرا من داعش يسلمون أنفسهم لقوات الأمن فى شمال أفغانستان

ارتفاع حصيلة الهجوم على مبنى حكومى فى افغانستان إلى 15 قتيلا - صور

أفغانستان تجرى انتخابات رئاسية يوم 20 أبريل المقبل

الجيش الأفغانى

أفغانستان

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة