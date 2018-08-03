الكنيسة تنشر قائمة بالأديرة المعترف بها وتحذر الأقباط من زيارة أديرة النصب

كتبت سارة علام

نشرت الكنيسة القبطية اليوم، قوائم بأديرة الرهبان والراهبات التى تحظى باعتراف وإشراف المجمع المقدس، وكذلك المزارع التابعة للكنيسة، وذلك عقبما حذرت الكنيسة جموع الأقباط من التبرع للأديرة الوهمية وزيارتها وتنظيم الرحلات لها ضمن القرارات الاثنى عشر التى اتخذتها لجنة شئون الأديرة لضبط الرهبنة أمس.

وتضمنت قوائم رهبان الأديرة، أديرة الانبا بولا والانبا انطونيوس بالبحر الأحمر والديرين الأبيض والأحمر بسوهاج والدير المحرق وماجرجس بالخطاطبة وغيرها.

أما أديرة الراهبات فتضمنت أديرة مارجرجس بمصر القديمة والقديسة دميانة بالبراري ومارجرجس بالنوبارية وغيرها