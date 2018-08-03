"القوى العاملة" بالإسكندرية: توزيع 1034 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة

الإسكندرية جاكلين منير

أكد حسن رداد، وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية، اهتمام المديرية بالإسكندرية بحصر ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة الذى شدد فيها على تقديم أفضل الرعاية لهم.

وقال وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المديرية قامت بإعداد قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية، فى الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 30 يونيو 2018، وبلغ عدد العمالة غير المنتظمة التى تم حصرها نحو 2946 عاملاً، وقامت المديرية بالإسكندرية بتوزيع نحو 1034 شهادة أمان على عدد من العمالة غير المنتظمة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية قد حرصت على تقديم رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة وبلغ عدد المستفيدين 3680 عاملاً.

كما أشار الى تنظيم مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عدد من الندوات الإرشادية والتوعية مع عدد من الشركات وما يقرب من 550 مقاولا لتعريفهم بحقوق العمال، ونشر الثقافة العمالية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات التوعية بقطاع البترول.

وأضاف أن تقديم الرعاية الطبية للعمالة غير المنتظمة يتم من خلال هيئة التأمين الصحى بسموحة ومستشفى مبرة العصافرة غرب الإسكندرية، ومستشفى مبرة العصافرة شرق المندرة ومستشفى أحمد عبد العزيز بمحرم بك.

وأكد أن المديرية تسعى حاليًا لتخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى تخصصي لصالح العمالة غير المنتظمة بإقليم الإسكندرية، وذلك ضمن جهود الدولة لتكريم العمالة غير المنتظمة بالإضافة إلى أن المديرية لديها أربعة مراكز تدريبية موزعة على مناطق جغرافية مختلفة بالإسكندرية يتم التدريب فيها بما يقرب من 35 ورشة مختلفة من المهن اليدوية المختلفة.