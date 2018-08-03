video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"القوى العاملة" بالإسكندرية: توزيع 1034 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:00 ص
"القوى العاملة" بالإسكندرية: توزيع 1034 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة محمد سعفان وزير القوى العاملة
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

أكد حسن رداد، وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية، اهتمام المديرية بالإسكندرية بحصر ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة الذى شدد فيها على تقديم أفضل الرعاية لهم.

وقال وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المديرية قامت بإعداد قاعدة بيانات  للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية، فى الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 30  يونيو 2018، وبلغ عدد العمالة غير المنتظمة التى تم حصرها نحو 2946 عاملاً، وقامت المديرية بالإسكندرية بتوزيع نحو 1034 شهادة أمان على عدد من العمالة غير المنتظمة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية قد حرصت على تقديم رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة وبلغ عدد المستفيدين 3680 عاملاً.

كما أشار الى تنظيم مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عدد من الندوات الإرشادية والتوعية مع عدد من الشركات وما يقرب من 550 مقاولا لتعريفهم بحقوق العمال، ونشر الثقافة العمالية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات التوعية بقطاع البترول.

وأضاف أن تقديم الرعاية الطبية للعمالة غير المنتظمة يتم من خلال هيئة التأمين الصحى بسموحة ومستشفى مبرة العصافرة غرب الإسكندرية، ومستشفى مبرة العصافرة شرق المندرة ومستشفى أحمد عبد العزيز بمحرم بك.

وأكد أن المديرية تسعى حاليًا لتخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى تخصصي لصالح العمالة غير المنتظمة بإقليم الإسكندرية، وذلك ضمن جهود الدولة لتكريم العمالة غير المنتظمة بالإضافة إلى أن المديرية لديها أربعة مراكز تدريبية موزعة على مناطق جغرافية مختلفة بالإسكندرية يتم التدريب فيها بما يقرب من 35 ورشة مختلفة من المهن اليدوية المختلفة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القوى العاملة" بالإسكندرية تدرس إطلاق تطبيقا على الموبيل لخدمات المهن الحرفية

صور.. جولات لوزيرا النقل والقوى العاملة بالإسكندرية والشرقية.. وزير النقل يتابع أعمال إنشاء محطة الصب السائل بميناء الدخيلة.. وسعفان يفتتح مبادرة "مصر بكم أحلى لمتحدى الإعاقة".. ويؤكد: عمال مصر هم قادة التنمية

"القوى العاملة بالإسكندرية": لدينا 4 مراكز تدريب مهنى على 15 حرفة مختلفة

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

العمالة الغير منتظمة




لا تفوتك
وزير الطيران: الرئيس كلف بإنشاء مطار أكبر من "القاهرة" بالعاصمة الإدارية

وزير الطيران: الرئيس كلف بإنشاء مطار أكبر من "القاهرة" بالعاصمة الإدارية

فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

"يا رايحين للنبى الغالى".. احتفالية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر الحجاج..وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان توديع أول الأفواج..بدء الحملة الدعوية بكافة الموانئ..ومصر للطيران: 325 رحلة جوية لنقل 62 ألف حاج لهذا العام

"يا رايحين للنبى الغالى".. احتفالية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر الحجاج..وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان توديع أول الأفواج..بدء الحملة الدعوية بكافة الموانئ..ومصر للطيران: 325 رحلة جوية لنقل 62 ألف حاج لهذا العام

عمرو دياب ودينا الشربينى.. حكاية صورة نقلت القصة من الخيال للواقع

عمرو دياب ودينا الشربينى.. حكاية صورة نقلت القصة من الخيال للواقع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة