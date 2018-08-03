القوات العراقية تقطع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد

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أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية باشرت بقطع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - القوات الأمنية باشرت، اليوم، بقطع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقى وسط بغداد، قبل انطلاق التظاهرات.

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القوات تفتش جميع الداخلين إلى الساحة والخارجين من أفرع مناطق السعدون والبتاوين.

من ناحية أخرى، أعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال إرهابى يعمل ضمن ما تسمى كتيبة "أنصار المدائن فى داعش".

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية ـ العراقية، الجمعة، عن الناطق باسم عمليات بغداد - فى بيان - قوله إن "مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ووفقًا لمعلومات دقيقة تمكنت من القبض على إرهابى يعمل ضمن ما تسمى كتيبة أنصار المدائن في داعش".