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الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:49 م
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الفلبين يرسل سفينة حربية لإنقاذ 3 فلبينيين وكورى جنوبى خطفوا الشهر الماضى

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:58 م
الفلبين يرسل سفينة حربية لإنقاذ 3 فلبينيين وكورى جنوبى خطفوا الشهر الماضى رودريجو دوتيرتى رئيس الفلبين
رويترز
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قال الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى اليوم الجمعة إنه قد يرسل أحدث فرقاطة فى البحرية إلى المنطقة الواقعة قبالة سواحل ليبيا فى مسعى لإنقاذ ثلاثة فلبينيين وكورى جنوبى خطفوا الشهر الماضى من محطة مياه فى ليبيا.

كانت كوريا الجنوبية قد حولت، وفقا لما ذكرته وكالة أنبائها الرسمية (يونهاب)، مسار سفينة تشارك فى عمليات لمكافحة القرصنة فى خليج عدن للمساعدة فى الإفراج عن الأربعة الذين خطفوا قبل نحو شهر.

وقال دوتيرتى إنه قد يفعل نفس الشيء وسيطرح المسألة خلال اجتماع اعتيادى لكبار قادة الجيش والشرطة الأسبوع القادم.

وأضاف فى كلمة "إذا بدأوا يؤذون هؤلاء الفلبينيين فسأرسل فرقاطة هناك.. لا أمزح".

وخطفت جماعة مسلحة مجهولة الأربعة قرب منطقة الشويرف فى ليبيا. ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى هذا الأسبوع للمخطوفين الأربعة وهم يؤكدون هوياتهم وجنسياتهم ويناشدون رئيسى الفلبين وكوريا الجنوبية المساعدة.


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رودريجو دوتيرتى

ليبيا

القرصنة




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