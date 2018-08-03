العراق يعلن عن تفكيك خلية إرهابية فى كركوك

وكالات

أعلن مركز الإعلام الأمني فى العراق، أمس الخميس، عن تفكيك خلية إرهابية فى كركوك متكونة من ٦ عناصر، مبينا أن هؤلاء قاموا بتفجير عبوات ناسفة وتهديد المواطنين.

وقال المركز فى نشرته "السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بالتعاون مع قوة أمنية مشتركة، تمكنت من تفكيك خلية إرهابية فى كركوك متكونة من ٦ عناصر".

وأضاف أن "هؤلاء قاموا بتفجير عبوات ناسفة وتهديد المواطنين بينهم المسؤول عن تزوير المستمسكات الثبوتية للمجموعة الإرهابية الداخلة إلى المحافظة لمساعدتهم على التحرك بحرية داخل مدينة كركوك"، مشيرا إلى أنه "تم ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة".

يذكر أن القوات الأمنية تمكنت فى وقت سابق من تفكيك واعتقال العديد من الشبكات الإرهابية التى خططت ونفذت عمليات ضد المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.