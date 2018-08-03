video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق يعلن عن تفكيك خلية إرهابية فى كركوك

الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:33 ص
العراق يعلن عن تفكيك خلية إرهابية فى كركوك القوات العراقيه
وكالات
إضافة تعليق

أعلن مركز الإعلام الأمني فى العراق، أمس الخميس، عن تفكيك خلية إرهابية فى كركوك متكونة من ٦ عناصر، مبينا أن هؤلاء قاموا بتفجير عبوات ناسفة وتهديد المواطنين.

وقال المركز فى نشرته "السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بالتعاون مع قوة أمنية مشتركة، تمكنت من تفكيك خلية إرهابية فى كركوك متكونة من ٦ عناصر".

وأضاف أن "هؤلاء قاموا بتفجير عبوات ناسفة وتهديد المواطنين بينهم المسؤول عن تزوير المستمسكات الثبوتية للمجموعة الإرهابية الداخلة إلى المحافظة لمساعدتهم على التحرك بحرية داخل مدينة كركوك"، مشيرا إلى أنه "تم ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة".

يذكر أن القوات الأمنية تمكنت فى وقت سابق من تفكيك واعتقال العديد من الشبكات الإرهابية التى خططت ونفذت عمليات ضد المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: إصابة 3 مدنيين بسقوط قذائف هاون على قرية شمال العظيم

فى ذكرى غزو العراق لـ الكويت الـ28.. ماذا قال سعود السنعوسى الفائز بـ البوكر؟

العراق

خلية إرهابية

كركوك

اخبار العراق




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

مكتب التنسيق: 14ألف و500 طالب سحبوا ملفات الشهادات المعادلة حتى الآن

مكتب التنسيق: 14ألف و500 طالب سحبوا ملفات الشهادات المعادلة حتى الآن

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة