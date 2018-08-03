العراق: استهداف خطين لنقل الكهرباء بعبوات ناسفة فى محافظة كركوك

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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، عن تعرض خطى نقل الطاقة الضغط العالى المزدوج (دبس - غرب كركوك) لتفجير بعبوات ناسفة فى محافظة كركوك.

وأوضحت وزارة الكهرباء العراقية فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن خطى نقل الطاقة الكهربائية الضغط العالى المزدوج (دبس - غرب كركوك)، تعرضا إلى عمل إرهابى تخريبى فى منطقة قره تبة، بتفجير عبوات ناسفة تحت البرجين (٨٧، و٨٨)؛ ما أدى إلى سقوطهما وانفصال الخطين بالإضافة إلى التأثير على تجهيز محافظة كركوك جراء انفصال الخطين.

وأضاف البيان، أن الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية فى المنطقة الشمالية باشرت بأعمال الصيانة لإعادتهما إلى الخدمة خلال الساعات المقبلة.