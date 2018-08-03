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العاملات بالتقاوى بكفر الشيخ لوزير الزراعة: بناخد 120 جنيه شهريا منذ 25 عاما

الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:59 م
العاملات بالتقاوى بكفر الشيخ لوزير الزراعة: بناخد 120 جنيه شهريا منذ 25 عاما العاملات بإدارة التقاوى
كفر الشيخ – محمد سليمان
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اشتكت عدد من السيدات العاملات بإدارة التقاوى بمديرية الزراعة بكفر الشيخ للدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، حصولهن على راتب شهرى 120 جنيه فقط منذ 25 عاماً، دون تثبيت، وذلك أثناء الزيارة التى قام بها الوزير للمحافظة.

كما اشتكى عدد من الأهالى من استيلاء الأوقاف على أراضى الإصلاح الزراعى التى تملكوها حسب قانون الإصلاح الزراعى أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حسب تعبيرهم.

ومن جانبه قال وزير الزراعة فى رده على الشكاوى، إنه تم مخاطبة وزارة المالية لرفع رواتب المؤقتين، وبمجرد ورود رد وزارة المالية سيتم رفع رواتبهم، كما سيبحث منح المؤقتين حقوقهم، وطالب المتضررين من استيلاء الأوقاف من الأراضى التابعة للإصلاح على حد قولهم بتقديم مذكرة له لبحث المستندات التى بحوزتهم لينالوا حقوقهم، كما طمأن العاملات بإدارة التقاوى أن نظام التأمين الصحى سيشملهن كما سيشمل كل المصريين.


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