الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 605 جنيهات وهو أقل سعر سجله الذهب منذ مطلع 2018.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى

عيار 18 : 519 جنيه

عيار 21 : 605 جنيه

عيار 24 : 692 جنيه

الجنيه الذهب : 4844 جنيه

السعر العالمى : 1206 دولار

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة، إن حالة السوق محلياً فهى تعتبر مقبولة و ليست بالجيدة مع زيادة طفيفة فى الإقبال علي شراء عيار 21 بعد إنخفاض اسعار الذهب محليآ و لكن العاملين بالقطاع ما زالوا غير راضين عن أداء السوق هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

و الجدير بالذكر أن حركة المبيعات المحلية انخفضت بنسبه 70٪؜ تقريبا عن سابق عهدها قبل يناير 2011 مع ضعف الإقتصاد و الهبوط الحاد في الحركه السياحه التي كانت تشكل نسبه 5٪؜ من إجمالي حجم المبيعات المحلية