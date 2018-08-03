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الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:06 م
الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات الذهب
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 605 جنيهات وهو أقل سعر سجله الذهب منذ مطلع 2018.
 
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى

 
 
عيار 18 : 519 جنيه
عيار 21 : 605 جنيه
عيار 24 : 692 جنيه
الجنيه الذهب : 4844 جنيه
السعر العالمى : 1206 دولار
 
 
وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة، إن حالة السوق محلياً فهى تعتبر مقبولة و ليست بالجيدة مع زيادة طفيفة فى الإقبال علي شراء عيار 21 بعد إنخفاض اسعار الذهب محليآ و لكن العاملين بالقطاع ما زالوا غير راضين عن أداء السوق هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
 
و الجدير بالذكر أن حركة المبيعات المحلية انخفضت بنسبه 70٪؜ تقريبا عن سابق عهدها قبل يناير 2011 مع ضعف الإقتصاد و الهبوط الحاد في الحركه السياحه التي كانت تشكل نسبه 5٪؜ من إجمالي حجم المبيعات المحلية
 
 
 
 

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