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الداخلية تحبط تهريب 58 قطعة أثرية بينها تمثال للملك رمسيس الثانى

الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:26 م
الداخلية تحبط تهريب 58 قطعة أثرية بينها تمثال للملك رمسيس الثانى المتهمون
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى
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نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار فى ضبط أربعة أشخاص بالجيزة بحوزتهم 58 قطعة أثرية، فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار للحفاظ على ثروات البلاد وضبط تجار وحائزى القطع الآثرية ومرتكبى جرائم الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

 

أكدت تحريات الإدارة قيام "علاء الدين.م" مهندس بترول ومقيم بمدينة نصر بالقاهرة سبق اتهامه فى قضيتى "شيك، نصب"، و3 آخرين،  بحيازة بعض القطع الآثرية بأحد العقارات فى أكتوبر بالجيزة بقصد الاتجار.

 

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من مباحث الإدارة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، استهدفت المتهمين ونجحت فى ضبطهم وبحوزتهم 58 قطعة أثرية، عبارة عن تمثال من الجرانيت الوردى بارتفاع 120 سم، وتمثال من المرمر للملك رمسيس الثانى بالوضع الملكى منفصل الرأس .

 

وتم ضبط مائدة من الفيانس عليها 10 أوانى من الفيانس صغيرة الحجم، وتابوت من الخشب صغير الحجم بداخله مومياء لطفل صغير طوله 80 سم، 10 كاسات من الفيانس متوسطة الحجم، و5 فنجان من الفيانس صغيرة الحجم، وشمعدان على هيئة معبد مكون من 14 قطعة من الألباستر، و4 رقائق تمثل الألهة الخاصة بالمومياء، و3 خواتم من العاج، و3 تمائم مختلفة الأشكال والأحجام، ومبلغ مالى قدره 41200 جنيه، وصاعق كهربائى، وسلاح أبيض عبارة عن "مطواة قرن غزال".

 

واعترف المتهمون بحيازتهم للقطع المضبوطة بقصد الإتجار وأن المبلغ المضبوط خاص بالثانية وحيازة الرابع للصاعق والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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