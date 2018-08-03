video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين: لا صحة لما تردد بشأن تقليص رقعة الأراضى المزروعة بالقمح

الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:20 ص
التموين: لا صحة لما تردد بشأن تقليص رقعة الأراضى المزروعة بالقمح زراعات القمح - ارشيفية
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه  تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول ما تردد من أنباء عن تقليص الحكومة رقعة الأراضى المزروعة بالقمح، وطرح مناقصة لشراء قمح  بمعدلات غير مسبوقة من الخارج، مؤكدا أن الوزارة نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتى تكون فى حدود 3 مليون فدان والعام الماضى كانت 3,1 مليون فدان، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة.

كما أشارت الوزارة إلى أنها ممثلة فى هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح بناء على خطة معتمدة لتوفير الأقماح اللازمة، بما يضمن وجود احتياطى استراتيجى من القمح يكفى على الأقل ثلاثة أشهر وهيئة السلع التموينية تقوم بتنفيذ الخطة كما هى، وللعلم أن الاحتياطى الاستراتيجى الحالى من القمح يكفى لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضى تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام فى نفس الحدود.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البترول: لا صحة لانتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات البنزين

المالية: لا صحة لما تردد بشأن عجز مصر عن رد ودائع الدول المستحقة

معلومات الوزراء: لم يصدر قرار بمصادرة أى عقارات لم يسدد أصحابها ضريبتها

الاراضي الزراعية

القمح

السلع التموينية

زراعة القمح

تقرير الشائعات




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة