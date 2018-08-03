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التعليم: لم نقر أى زيادات فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية حتى الآن

الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:00 ص
التعليم: لم نقر أى زيادات فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية حتى الآن طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة لم تقر أى زيادة حتى الآن تتعلق بمصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الجديد.
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة لم تحدد أى زيادات بعد ولم تقر أى زيادة بمصروفات المدارس الخاصة والدولية حتى الآن.
 
وفى السياق نفسه، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن موعد بدء الدراسة كما هو محدد فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى وهو انطلاقها 1 سبتمبر بالنسبة لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى و22 من الشهر نفسه لباقى الصفوف الدراسية من الثانى الابتدائى وحتى الثالث الثانوى.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يوجد أى تغيير فى المواعيد المحددة وفق الخريطة الزمنية المعلنة من الوزارة.
 
 

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