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التحالف العربى: 22 مليون يمنى تضرروا جراء انقلاب الحوثيين على الشرعية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:42 م
التحالف العربى: 22 مليون يمنى تضرروا جراء انقلاب الحوثيين على الشرعية المتحدث باسم التحالف العربى تركى المالكى
كتب إيمان حنا وعمرو دويدار
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أكد المتحدث باسم التحالف العربى تركى المالكى خلال موتمر صحفى، بأن هناك  22 مليون يمنى تضرروا من جراء انقلاب الحوثيين على الشرعية.

وأكد المالكى، وجود أدلة تؤكد أن قصف مستشفى الثورة تم بقذائف الهاون الخاصة بالحوثيين.

وقال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية العقيد الطيران الركن تركى المالكى، إن هناك 22 مليون يمنى فى حاجة إلى مساعدات إنسانية جراء ما فعله الحوثى من دمار وتخريب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى يعقده المالكى حاليا بالرياض، لإيضاح عددا من الحقائق حول استهداف المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لمستشفى الثورة وسوق السمك باليمن.

يشارك بالحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات بوسائل الإعلام العربية والدولية، الملحقين العسكريين المعتمدين بالمملكة، ممثلى المنظمات الإنسانية الدولية.

وقد أكد المتحدث باسم التحالف العربى، العقيد تركى المالكى، إن جماعة "أنصار الله" الحوثيين قامت باستهداف المدنيين فى مدينة الحديدة شمال غربى اليمن، نافيا أن يكون التحالف يقف وراء الهجوم الذى وقع أمس.

وقال المالكى فى تصريحات له أمس: "التحالف يعبر عن استنكاره لاستهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين فى الحديدة، ونتابع أى ادعاءات، وإذا كانت هناك أى مسؤولية نتحملها بشفافية".

وأضاف العقيد: "التحالف يتبع نهجا صارما وشفافا يستند إلى قواعد القانون الدولي"، مشددا على أن قواته لم تنفذ أى عمليات داخل الحديدة اليوم.

 

 

 


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