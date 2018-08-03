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البيت الأبيض: ترامب يتلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:29 ص
البيت الأبيض: ترامب يتلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية ترامب وكيم
(أ ش أ)
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية كيم يونج اون.

ونقل راديو (صوت أمريكا) عن المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز قولها - فى بيان صحفى - إن الرسالة تأتى فى إطار متابعة مباحثات القمة التاريخية التى عقدت بين ترامب وأون فى سنغافورة خلال يونيو الماضى علاوة على دفع تعهدات القمة المذكورة إلى الأمام.

وكانت قمة سنغافورة قد شهدت التعهد بالعمل على نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية، غير أن الوثيقة التى وقعها ترامب واون خلال القمة لم تحدد متى وكيف ستقوم كوريا الشمالية بنزع ما بحوزتها من سلاح نووى.

 


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البيت الأبيض: ترامب تلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية

البيت الأبيض

ترامب

كيم يونج أون

ترامب يتلقى رسالة من كيم يونج أون

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية




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