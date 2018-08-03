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البصرة على موعد مع أكبر تظاهرة عراقية احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:58 ص
البصرة على موعد مع أكبر تظاهرة عراقية احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية تظاهرات العراق
كتب أحمد جمعة
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أعلنت اللجان التنسيقية فى محافظة البصرة جنوبى العراق، الانتهاء من التحضيرات لأكبر مظاهرة واعتصام داخل المحافظة، الجمعة والأحد، احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية.

وأوضحت اللجان فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن الحكومتان الاتحادية والمحلية لم تفيا بالوعود لتحقيق المطالب التى سلمتها لهما اللجان التنسيقية، فى وقت سابق.

وأكدت أن سقف مطالبها قد ارتفع باتفاق جميع التنسيقيات، وبات المطلب الرئيسى هو مناهضة العملية السياسية برمتها، بما فى ذلك مطالبات بإلغاء الدستور والأحزاب.

وفي وقت سابق، طالبت اللجان مجلس المحافظة ببناء سد البصرة، وإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين.

وتوعدت بتصعيد الاعتصامات السلمية، لتتخذ أشكالا احتجاجية أكثر قوة، كقطع الجسور الرئيسة للمحافظة فى حال لم تكن هناك استجابة فعلية لمطالب المتظاهرين.


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