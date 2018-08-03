البرلمان العربى ينسق مع "عموم إفريقيا" لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

أ ش أ

يتوجه وفد رفيع المستوى من البرلمان العربى، اليوم الجمعة، إلى جنوب إفريقيا لتنسيق التعاون والتحرك المشترك بين البرلمان العربى وبرلمان عموم إفريقيا بشأن خطة البرلمان العربى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم قضية العرب الأولى فلسطين

وكلف الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى الوفد الذى يترأسه نائب رئيس البرلمان العربى بزيارة برلمان عموم إفريقيا فى جمهورية جنوب إفريقيا خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس 2018م، للتباحث مع رئيس برلمان عموم إفريقيا وتسليمه رسالة من رئيس البرلمان العربى بشأن تنسيق التحرك المشترك بين البرلمان العربى وبرلمان عموم إفريقيا لتنفيذ خطة البرلمان العربى التنفيذية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومطالبة الكونجرس الأمريكى برفع اسم السودان من هذه القائمة.

وصدر قرار من القمة العربية فى الظهران بالسعودية (قمة القدس) بتاريخ 15 أبريل 2018م رحب بمبادرة وخطة عمل البرلمان العربى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وطالب الجهات العربية المعنية تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للبرلمان العربى وتمكينه من التحرك على كافة الأصعدة لتنفيذ خطته لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما سيناقش وفد البرلمان العربى مع رئيس برلمان عموم إفريقيا التنسيق بشأن قضية العرب الأولى فلسطين ومواقف برلمان عموم إفريقيا التى كان لها بالغ الأثر فى تعضيد الاجماع الدولى بشأن القدس.

وسيطالب الوفد برلمان عموم إفريقيا حث حكومات الدول الإفريقية على الاعتراف بدولة فلسطين طبقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإدانة القانون الصادر عن الكنيست الإسرائيلى قانون الدولة القومية للشعب اليهودى الذى يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولى ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربى فى تصريحات صحفية اليوم إن برلمان عموم أفريقيا هو أحد شركائنا لدعم القضية الفلسطينية، ولتنفيذ خطة البرلمان العربى بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما يحقق الأهداف المرجوة لهذه الخطة، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه رسالة مشتركة موقعه باسم رئيسى البرلمان العربى وبرلمان عموم إفريقيا لتوجيهها لرئيسى مجلس النواب والشيوخ الأمريكي، ووزير الخارجية الأمريكي.

وأضاف أن هذه الرسالة مدعمة بمذكرة قانونية تجيب على كافة التساؤلات التى تدحض بشكل قانونى وعملى وأخلاقى وإنسانى وسياسى التهم التى بُنى عليها وضع اسم السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب.مؤكدا أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هى قضية جوهرية للبرلمان العربي.

وأشار السلمى إلى أن البرلمان العربى يعمل بشكل موثق مع الجهات المسؤولة فى السودان لتنفيذ هذه الخطة، وتحقيق الهدف الأسمى برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية، مشيراً إلى أن ذلك حق طبيعى لأشقائنا فى السودان.