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البترول: لا صحة لانتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات البنزين

الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:09 ص
البترول: لا صحة لانتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات البنزين محطة بنزين - أرشيفة
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من صور تُفيد بانتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تمويل السيارات بالوقود، تواصل المركز  مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه ثبت عدم صحة هذه الشائعات جملةً وتفصيلاً.

وأشارت الوزارة وفق المركز إلى أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود لتحليلها، وأن نتائج فحص هذه العينات وتحليلها بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة رقم الأوكتين، مُوضحةً أن عملية إنتاج البنزين تتم بكفاءة عالية، فضلاً عن التأكد من مطابقة البنزين المستورد للمواصفات القياسية المصرية، وأنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب الشركات لعينات من البنزين من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم بحضور ممثلى شركات التسويق وهو ما ينفى تماماً ما تردد من ادعاءات وشائعات عن خلط البنزين بأى مواد أخرى.

وأكدت الوزارة أنه بمجرد تسليم المنتج مطابقاً للمواصفات إلى المحطات لتوزيعه تبدأ الجهات الرقابية المختصة فى القيام بدورها لمتابعة جودة المنتج ومنع أى تلاعب فى هذا الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات فى هذا الشأن.

 

 

 
 
 
 

 


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