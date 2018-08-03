الإحصاء: ارتفاع إنتاج مولدات الكهرباء.. والمنازل المستهلك الأكبر

كتبت- هبة حسام

شهدت الكميات المولدة من الكهرباء ارتفاع متتال منذ بداية العام الجارى على مدار الفترة من فبراير – إبريل 2018، حيث بلغت كميات الكهرباء المولدة فى يناير الماضى 13.3 ميجا وات / ساعة، مرتفعة إلى 13.4 ميجا فى شهر فبراير التالى له، كما واصلت الارتفاع خلال شهر مارس 2018، مسجلة 15.1 ميجا وات / ساعة، وفى شهر أبريل بلغت الكميات المولدة 15.2 ميجا.

وطبقاً لتقرير إحصائى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، شكلت الاستخدامات المنزلية المستهلك الأكبر من الكهرباء شهرياً، تلاها قطاع الصناعة، وفى المقابل جاء قطاع الزراعة والرى والصرف المستخدم الأقل للكهرباء.

بلغ إجمالى الكمية المستهلكة للكهرباء خلال شهر يناير الماضى 12 ميجا وات/ ساعة، وتراجعت قليلاً خلال شهر فبراير التالى له، مسجلة 11.6 ميجا، إلا إنها زادت خلال شهر مارس الماضى بالغة 12.3 ميجا وات/ ساعة، وفى أبريل الماضى، بلغت الكميات المستخدمة من الكهرباء 15.2 ميجا.

توضح الرسوم البيانية التالية حجم استهلاك كل قطاع للكهرباء خلال كل شهر من أشهر الفترة المذكورة "يناير – أبريل 2018"، ومقارنته بالشهر المماثل له من عام 2017...