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الأمن العام يضبط 56 قطعة سلاح و9 آلاف قضية سرقة كهرباء

الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:53 م
الأمن العام يضبط 56 قطعة سلاح و9 آلاف قضية سرقة كهرباء اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 56 قطعة سلاح نارى بحوزة 54 متهما.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكن قطاع الأمن العام يوجه حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى خلال 24 ساعة من ضبط 9729 قضية وتنفيذ 746 حكم حبس جزئى.

 


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تنفيذ الاحكام

حوادث

كهرباء

سلاح

اسلحة غير مرخصة




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