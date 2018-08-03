video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 12:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأكاديمية العربية للنقل البحري تستقبل طلبة الثانوية السودانية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:39 م
الأكاديمية العربية للنقل البحري تستقبل طلبة الثانوية السودانية رئيس الأكاديمية و سفير جمهورية السودان بالقاهرة
الإسكندرية- هناء أبو العز
إضافة تعليق
استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الجمعة مجموعة من خريجى الشهادة الثانوية السودانية .

وشهد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية السفير عبد المحمود عبد الحليم  سفير جمهورية السودان بالقاهرة ومندوب السودان في جامعة الدول العربية والمستشار الدكتور مرتضى العثمان الملحق الثقافي للسفارة ، و محمد صالح الرضي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر فعاليات الندوة التعريفية التى اقامتها الأكاديمية لخريجي الثانوية السودانية من ابناء الجالية  الشقيقة في مصر.

ويأتي ذلك فيما عبر  السفير عبد المحمود عبد الحليم  سفير جمهورية السودان بالقاهرة عن إعجابه بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وقال أود أن اشيد بما تحققه الأكاديمية من طفرة علمية وتطور بوصفها أحدى ثمار العمل العربي المشترك.

وأضاف "عبد الحليم " أن الإنجازات التى حققتها الأكاديمية تعد قصة نجاح ومحصلة للعمل  الجماعى و روح الفريق بين اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية تحت قيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج.

ووصف "عبد الحليم" الأكاديمية بأنها مصدر إلهام لمختلف المؤسسات والمنظمات التعليمية في الوطن العربي وأفريقيا مشيرا الي أن خريجي هذه المؤسسة  يضيفون دائما لسوق العمل لما يتمتعوا به من مميزات.

وأشار الي أن خريجي الأكاديمية حاضرين بقوة في سوق  العمل بمختلف تخصصاتها بالسودان  مشيرا الي انها  تقدم خدماتها للطلاب من كافة أقطار الوطن العربي وكذلك الأفريقي . 

وقال أثناء رصدنا للكفاءات المهاجرة التي اتتنا من الخارج ،  وجدنا أن خريجي هذه الأكاديمية يتميزون دائما في العمل العام ولهم مذاق خاص ، واضاف :هنيئا لنا   وللسودان و للأكاديمية  بهذه الكوكبة .

من جانبه رحب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالحضور كما اشاد بتميز الطلاب السودانيين .

واشار "عبد الغفار" الي أن الأكاديمية تعمل علي بناء المواطن العربي من خلال هذا الصرح التعليمي الذي أصبح محط الطلاب في مختلف الدول بعد تقدمها في ترتيب الجامعات عالميا وعربيا .

واشاد رئيس الأكاديمية  بالمستوى الأخلاقي والعلمي والثقافي للطلاب السودانيين بالأكاديمية، واهدى الدكتور اسماعيل عبد الغفار درع تكريم  للسفير الدكتور عبد المحمود عبد الحليم، وكذلك درع  درع التكريم  للمستشار  الثقافي بسفارة السودان بالقاهرة مرتضى علي عثمان.
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. توقيع برتوكول تعاون بين اتحاد اليد والأكاديمية العربية بالإسكندرية

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه




لا تفوتك
تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة