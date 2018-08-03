الأكاديمية العربية للنقل البحري تستقبل طلبة الثانوية السودانية

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الجمعة مجموعة من خريجى الشهادة الثانوية السودانية .



وشهد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير جمهورية السودان بالقاهرة ومندوب السودان في جامعة الدول العربية والمستشار الدكتور مرتضى العثمان الملحق الثقافي للسفارة ، و محمد صالح الرضي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر فعاليات الندوة التعريفية التى اقامتها الأكاديمية لخريجي الثانوية السودانية من ابناء الجالية الشقيقة في مصر.



ويأتي ذلك فيما عبر السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير جمهورية السودان بالقاهرة عن إعجابه بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وقال أود أن اشيد بما تحققه الأكاديمية من طفرة علمية وتطور بوصفها أحدى ثمار العمل العربي المشترك.



وأضاف "عبد الحليم " أن الإنجازات التى حققتها الأكاديمية تعد قصة نجاح ومحصلة للعمل الجماعى و روح الفريق بين اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية تحت قيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج.



ووصف "عبد الحليم" الأكاديمية بأنها مصدر إلهام لمختلف المؤسسات والمنظمات التعليمية في الوطن العربي وأفريقيا مشيرا الي أن خريجي هذه المؤسسة يضيفون دائما لسوق العمل لما يتمتعوا به من مميزات.



وأشار الي أن خريجي الأكاديمية حاضرين بقوة في سوق العمل بمختلف تخصصاتها بالسودان مشيرا الي انها تقدم خدماتها للطلاب من كافة أقطار الوطن العربي وكذلك الأفريقي .



وقال أثناء رصدنا للكفاءات المهاجرة التي اتتنا من الخارج ، وجدنا أن خريجي هذه الأكاديمية يتميزون دائما في العمل العام ولهم مذاق خاص ، واضاف :هنيئا لنا وللسودان و للأكاديمية بهذه الكوكبة .



من جانبه رحب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالحضور كما اشاد بتميز الطلاب السودانيين .



واشار "عبد الغفار" الي أن الأكاديمية تعمل علي بناء المواطن العربي من خلال هذا الصرح التعليمي الذي أصبح محط الطلاب في مختلف الدول بعد تقدمها في ترتيب الجامعات عالميا وعربيا .



واشاد رئيس الأكاديمية بالمستوى الأخلاقي والعلمي والثقافي للطلاب السودانيين بالأكاديمية، واهدى الدكتور اسماعيل عبد الغفار درع تكريم للسفير الدكتور عبد المحمود عبد الحليم، وكذلك درع درع التكريم للمستشار الثقافي بسفارة السودان بالقاهرة مرتضى علي عثمان.