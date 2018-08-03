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"الأرصاد": طقس الغد حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:35 م
"الأرصاد": طقس الغد حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 الأرصاد- أرشيفية
أ ش أ
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

 

الصغرى العظمى

القاهرة 27 37

وسط الدلتا 25 36

الإسكندرية 26 32

بلطيم 25 32

مطروح 24 31

السلوم 23 31

سيوة 26 38

بورسعيد 26 31

دمياط 26 32

العريش 23 33

رفح 23 33

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 37

رأس سدر 27 37

نخل 22 36

نويبع 28 38

طابا 25 37

كاترين 19 33

الطور 28 38

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 30 38

مرسى علم 28 38

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 25 37

أسيوط 26 38

سوهاج 27 39

قنا 27 41

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

أبوسمبل 27 41

الوادي الجديد 29 43

شلاتين 29 38

أبو رماد 29 36

راس حدربة 30 35

حلايب 30 36

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 43

المدينة 27 41

الرياض 29 42

المنامة 33 40

أبوظبي 32 43

الدوحة 32 42

الكويت 32 45

دمشق 18 36

بيروت 26 31

عمان 18 32

القدس 20 29

غزة 24 31

بغداد 29 44

مسقط 31 35

صنعاء 15 24

الخرطوم 25 34

طرابلس 26 32

تونس 24 33

الجزائر 22 29

الرباط 20 30

نواكشوط 24 31

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

 

الصغرى العظمى

أنقرة 17 31

اسطنبول 24 31

إسلام آباد 27 38

نيودلهي 27 36

جاكرتا 22 33

بكين 27 36

كوالامبور 23 32

طوكيو 27 34

أثينا 24 32

روما 22 31

باريس 19 33

مدريد 22 40

برلين 18 32

لندن 17 29

مونتريال 21 30

موسكو 17 29

نيويورك 23 30

واشنطن 22 32

 


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