اكتشاف مقبرة رومانية غرب الخليل جنوب الضفة الغربية

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اكتشف مواطنون فلسطينيون، اليوم الجمعة، قبورا أثرية رومانية فى أعمال توسعة لأحد الشوارع الرئيسة ببلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد الخبير الأثرى جبر الرجوب فى تصريح اليوم بأن القبور تعود بتاريخها للفترة الرومانية، وتتكون من العديد من حجرات الدفن، ومنحوتة فى الصخر الطباشير (الحوّر).

وأضاف الرجوب أن هذه القبور تعرضت للنبش قديما من جانب لصوص الآثار، لافتا إلى أنّ العمل جارى حاليا لتوثيق هذه القبور من خلال طواقم مختصة من دائرة آثار الخليل وتحت إشرافه.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة ومؤسسات بلدة إذنا من أجل الحفاظ على هذه القبور، لكى يتسنى لجميع أفراد المجتمع معاينتها، لأنّها تعكس حقبة مهمة من تاريخ فلسطين.

وباشرت طواقم الوزارة وبتعليمات من مدير عام الحفريات والتنقيبات جهاد ياسين بإجراء حفريات إنقاذية واستكشافية فى الموقع، وإجراء عمليات التوثيق الحديثة للقبور التى تعود بتاريخها للعهد الروماني.