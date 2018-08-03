اصابة 12 شخصًا بثلاث حوادث متفرقة بالقليوبية

أصيب 12 شخصا فى 3 حوادث تصادم متفرقه فى شبرا الخيمة وبنها، حيث انقلبت سيارة أمام موقف بنها العمومى، وآخرى بمدخل ميدان المؤسسة، والحادث الثالث نتيجة اصطدام سيارتين وتوك توك بمنطقة مسطرد، وتحرر محضر بالواقعة و نقل المصابين للمستشفي وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع 3 حوادث تصادم ببنها وشبرا فإنتقل العميد علاء فاروق مدير مباحث القليوبية والعميد نبيل عدلى مدير مرور القليوبية.



وتبين وقوع الحادث الأول ببنها إثر إنقلاب سيارة أجرة بطريق مجمع المواقف علي كرونيش الرياح التوفيقى بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 7 من ركابها تم نقلهم إلى مستشفى بنها العام. وتبين من المعاينة أنه أثناء سير سيارة أجرة بطريق مجمع المواقف على كورنيش النيل ببنها في اتجاه الموقف اختلت عجلة القيادة في يد قائدها بسبب السرعة الزائدة ما أدى لاصطدامها بأحد الأعمدة ورصيف الطريق فأصيب 7 أشخاص من مستقليها وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم

وفى شبرا الخيمة تعطلت الحركة المرورية بالطريق الزراعي "مصر – إسكندرية" بمدخل مدينة شبرا الخيمة إثر إنقلاب سيارة رقم "ل ع ا 9725" نقل محملة بالأسماك وتخطيها الطريق للاتجاه الآخر وتحطمها تماما بمنطقة الفرنوانى بشبرا الخيمة اتجاه المؤسسة بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها "أحمد .س" وعبورها الطريق فجأة، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها ونقل السائق وشخص كان يجلس بجواره للمستشفى فى حالة حرجة.



وفي مسطرد أصيب 3 أشخاص بينهم طفلة فى تصادم سيارة ملاكي بتوك توك وسيارة أجرة عند مطلع كوبرى مسطرد بشبرا الخيمة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا بتصادم سيارة ملاكى بتوك توك وسيارة أجرة عند مطلع كوبرى مسطرد بشبرا الخيمة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة وتم نقلهم إلى مستشفي المطرية ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .