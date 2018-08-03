video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

استجواب 400 عامل و150 راهبا فى واقعة مقتل رئيس دير الأنبا مقار

الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:21 م
استجواب 400 عامل و150 راهبا فى واقعة مقتل رئيس دير الأنبا مقار دير أبو مقار -أرشيفية
كتبت : دينا الحسيني
إضافة تعليق

تواصل الأجهزة الأمنية، تحرياتها حول حادث مقتل الأنبا أبيفانوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا مقار بوادى النطرون، الذى عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، وتم تشكيل فريق بحث شارك فيه ضباط قطاع الأمن العام وضباط قطاع الأمن الوطنى وإدارة البحث الجنائى بالبحيرة، وضباط الأدلة الجنائية، وتم الاستعانة بالمساعدات الفنية لرفع البصمات، وفحص كاميرا المراقبة الموجودة بالمكان، ومراجعة إجراءات الأمن الداخلى للكنيسة.

وكشفت مصادر، أن الدير الذى شهد الواقعة يقع على مساحة 3000 فدان بداخله مقر إقامة الرهبان وكنيسة ملحقة به، وبمعاينته تبين أن مقر الدير به عدد محدود من كاميرات المراقبة، ومكان الواقعة كان خالياً من الكاميرات، وإنه بعد الحادث قام مسؤلى الدير بوضع كاميرات مراقبة بأماكن متفرقة بالدير، وفى محيط أسواره وبمقر إقامة الرهبان.

وأوضح المصدر لـ" اليوم السابع"، أن جهات التحقيق قامت باستجواب ما يقرب من 400 عامل بالدير و150 راهب حول ملابسات الحادث، ومكان تواجدهم وقت حدوث الجريمة، وقام فريق البحث بفحص ومعاينة الأماكن والأراضى المحيطة بالدير والعاملين بها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 عبارات دالة فى حديث البابا تواضروس لرهبان أبو مقار بجنازة الأنبا إبيفانيوس

وصول جثمان الأنبا إبيفانيوس إلى دير أبو مقار وبدء صلوات الجناز

اليوم..البابا تواضروس يترأس قداس جنازة الأنبا إبيفانيوس بدير أبو مقار

ما لا تعرفه عن دير أبو مقار مكان وفاة الأنبا أبيفانيوس الغامضة الأحد الماضى

دير ابو مقار

حادث دير ابو مقار

الأنبا أبيفانوس

دير القديس الانبا مقار

قتل




لا تفوتك
تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة